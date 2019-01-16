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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 16 января 2019
Севилья
16.01.2019, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Атлетик
77'
Г. Гурусета
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Д. Карришу
89'
77'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гурусета
Пас отдал
М. Сусаета
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Сориано
25
Меркадо
23
Наньон
22
Видаль
10
Амаду
23
Карришу
16
Меса
10
Промес
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Нуньес
18
Баленсиага
5
Ноласкоайн
8
Лопес
14
Сусаета
8
Итурраспе
11
Гомес
11
Гурусета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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