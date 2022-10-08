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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 08 октября 2022
Севилья
08.10.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
4'
О. Торрес
73'
М. Весга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Атлетик
90'
+4
Красная карточка
А. Эррера
88'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Уильямс
Желтая карточка
М. Акунья
73'
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Весга
73'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Беренгер
Замена
Т. Делэни
️️️️
А. Теллес
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Иско
61'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
К. Дольберг
61'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
59'
56'
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Сансет
56'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Т. Ньянзу
56'
Замена
М. Акунья
️️️️
Х. Хордан
56'
Желтая карточка
А. Теллес
39'
Желтая карточка
Иско
38'
ГОЛ! 1:0!
О. Торрес
Пас отдал
К. Дольберг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-1-2
13
Дмитрович
13
Теллес
23
Ньянзу
23
Маркао
29
Монтиэль
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
22
Иско
10
Гомес
9
Дольберг
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
15
Леке
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
10
Уильямс
19
Хордан
21
Акунья
21
Акунья
19
Хордан
23
Ньянзу
22
Кармона
22
Кармона
23
Ньянзу
13
Теллес
27
Делэни
27
Делэни
13
Теллес
22
Иско
9
Ламела
9
Ламела
22
Иско
9
Дольберг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Дольберг
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
21
Эррера
21
Эррера
8
Сансет
10
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Уильямс
7
Беренгер
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Беренгер
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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