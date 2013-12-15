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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 15 декабря 2013
Севилья
15.12.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
4'
А. Морено
6'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Итурраспе
90'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Рико
Желтая карточка
С. Мбиа
89'
82'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
78'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
66'
61'
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Токеро
Замена
В. Иборра
️️️️
Кала
60'
Желтая карточка
Витоло
55'
Желтая карточка
К. Бакка
45'
+1
45'
+1
Пенальти не реализован!
М. Сусаета
38'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Д. Фигейраш
34'
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Сусаета
Пас отдал
Г. Токеро
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
К. Бакка
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Бету
17
Фасио
90
Фигейраш
16
Кала
5
Морено
3
Наварро
19
Рейес
25
Мбиа
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
18
Гурпеги
17
Рико
10
Муньяин
23
Токеро
16
Кала
10
Иборра
10
Иборра
16
Кала
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
17
Рико
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
17
Рико
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
23
Токеро
20
Адурис
20
Адурис
23
Токеро
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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