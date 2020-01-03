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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 03 января 2020
Севилья
03.01.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
60'
У. Нуньес (АГ)
15'
А. Капа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
87'
Желтая карточка
И. Мартинес
85'
Желтая карточка
У. Нуньес
84'
Желтая карточка
У. Лопес
Желтая карточка
Л. Окампос
77'
71'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Нуньес
60'
Желтая карточка
Д. Карришу
31'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Капа
Пас отдал
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Вацлик
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
23
Карришу
11
Банега
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
3-3-1-3
1
Симон
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
6
Весга
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
19
Кодро
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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