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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 11 декабря 2021
Атлетик
11.12.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
38'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
И. Мартинес
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ж. Кунде
88'
Желтая карточка
К. Рекик
85'
Замена
Н. Гудель
️️️️
О. Родригес
78'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Р. Мир
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
75'
73'
Желтая карточка
Фернандо
66'
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Торрес
66'
Замена
К. Рекик
️️️️
Л. Аугустинссон
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
66'
Замена
А. Петха
️️️️
И. Леке
66'
Желтая карточка
У. Венцедор
65'
Желтая карточка
Д. Гарсия
62'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
57'
Желтая карточка
И. Леке
52'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Делэни
Пас отдал
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
19
Начо Кинтана
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-1-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Кунде
34
Карлос
6
Аугустинссон
5
Фернандо
27
Делэни
8
Торрес
14
Родригес
10
Гомес
17
Мир
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
15
Леке
18
Петха
18
Петха
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
6
Аугустинссон
4
Рекик
4
Рекик
6
Аугустинссон
14
Родригес
8
Гудель
8
Гудель
14
Родригес
8
Торрес
19
Хордан
19
Хордан
8
Торрес
17
Мир
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
17
Мир
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетик - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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