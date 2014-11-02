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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 02 ноября 2014
Атлетик
02.11.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
13'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
Г. Фернандес
90'
+2
Замена
К. Гурпеги
️️️️
И. Муньяин
83'
70'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
Замена
А. Акетче
️️️️
М. Сусаета
61'
57'
Желтая карточка
К. Бакка
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Витоло
46'
Замена
Э. Банега
️️️️
С. Мбиа
Желтая карточка
Х. Этчейта
43'
34'
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Г. Фернандес
️️️️
А. Адурис
29'
Желтая карточка
А. Итурраспе
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
13'
12'
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
А. Адурис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
Баленсиага
51
Ираола
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-2-2-1
34
Бету
22
Видаль
23
Коке
2
Пареха
14
Тремулинас
20
Крыховяк
25
Мбиа
23
Карришу
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
14
Сусаета
47
Акетче
47
Акетче
14
Сусаета
10
Муньяин
18
Гурпеги
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
9
Фернандес
9
Фернандес
20
Адурис
25
Мбиа
11
Банега
11
Банега
25
Мбиа
7
Витоло
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Витоло
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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