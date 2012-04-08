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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 08 апреля 2012
Атлетик
08.04.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
46'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
А. Морено
️️️️
Ману
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
И. Ракитич
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ф. Кануте
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Эррера
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Ж. Эскюде
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
Желтая карточка
Г. Медель
15'
Желтая карточка
Ф. Кануте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Фернандо Наварро
ПЗ
11
Фредерик Кануте
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
18
Ортенече
18
де Маркос
21
Эррера
8
Итурраспе
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
3-3-1-2-1
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
13
Луна
11
Ракитич
7
Ману
11
Кануте
21
Негредо
18
де Маркос
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
де Маркос
21
Эррера
11
Гомес
11
Гомес
21
Эррера
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
7
Ману
5
Морено
5
Морено
7
Ману
11
Ракитич
17
Гуаренте
17
Гуаренте
11
Ракитич
11
Кануте
90
Диавара
90
Диавара
11
Кануте
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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