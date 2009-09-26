Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 26 сентября 2009
Атлетик
26.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 4
Завершен
Севилья
5'
Ренато
21'
А. Негредо
45'
Ф. Кануте
75'
Х. Навас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Навас
ГОЛ! 0:4!
Х. Навас
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Ренато
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Э. Боведа
Замена
Э. Боведа
️️️️
Д. Лопес
Вторая желтая
Ф. Аморебиета
Замена
Ф. Йесте
️️️️
К. Гурпеги
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 0:3!
Ф. Кануте
Желтая карточка
И. Драгутинович
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Мартинес
15'
ГОЛ! 0:1!
Ренато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
29
Устариц
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
27
Лопес
12
Льоренте
23
Токеро
3-2-3-2
25
Палоп
20
Санчес
3
Драгутинович
5
Скиллачи
16
Навас
3
Наварро
8
Лоло
11
Ренато
17
Капель
11
Кануте
21
Негредо
27
Лопес
2
Боведа
2
Боведа
27
Лопес
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
18
Гурпеги
33
Йесте
33
Йесте
18
Гурпеги
16
Навас
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
16
Навас
17
Капель
9
Акоста
9
Акоста
17
Капель
11
Кануте
9
Фабиано
9
Фабиано
11
Кануте
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Атлетик - Севилья
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Севилья
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+