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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 04 февраля 2009
Севилья
04.02.2009, среда, 23:15
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Атлетик
61'
А. Душер
90+2'
Л. Акоста
43'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Атлетик
ГОЛ! 2:1!
Л. Акоста
+2
+1
Замена
А. Устариц
️️️️
Ф. Аморебиета
Травма
Ф. Аморебиета
Пенальти не реализован!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Койкили
Желтая карточка
Ф. Йесте
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
Г. Токеро
️️️️
Иньиго
ГОЛ! 1:1!
А. Душер
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
Замена
Л. Акоста
️️️️
Ренато
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Койкили
16'
Желтая карточка
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ЛВ
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
(К)
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Иньиго
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
9
Лаутаро Акоста
АП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
3-2-1-2-1
25
Палоп
3
Москера
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
16
Навас
22
Душер
3
Адриано
11
Ренато
11
Кануте
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
45
Аморебиета
3
Койкили
88
Мартинес
27
Лопес
6
Орбаис
33
Йесте
12
Льоренте
0
Иньиго
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
11
Ренато
9
Акоста
9
Акоста
11
Ренато
33
Йесте
18
Баленсиага
18
Баленсиага
33
Йесте
45
Аморебиета
29
Устариц
29
Устариц
45
Аморебиета
0
Иньиго
23
Токеро
23
Токеро
0
Иньиго
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
0
Армандо
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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