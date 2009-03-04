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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 04 марта 2009
Атлетик
04.03.2009, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
4'
Х. Мартинес
34'
Ф. Льоренте
37'
Г. Токеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
Г. Ирайсос
+4
Желтая карточка
Иньиго
+1
Замена
И. Габилондо
️️️️
Д. Лопес
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Х. Мартинес
Травма
Х. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Иньиго
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
ГОЛ! 3:0!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Льоренте
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Ф. Фасио
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ф. Йесте
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
3
Адриано
ЛВ
17
Федерико Фасио
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Атлетик
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
0
Иньиго
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
20
Осио
51
Ираола
88
Мартинес
33
Йесте
6
Орбаис
27
Лопес
23
Токеро
12
Льоренте
3-2-1-2-1
25
Палоп
16
Навас
18
Прието
5
Скиллачи
3
Москера
3
Наварро
17
Фасио
11
Ренато
3
Адриано
11
Кануте
27
Лопес
11
Габилондо
11
Габилондо
27
Лопес
88
Мартинес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
88
Мартинес
23
Токеро
0
Иньиго
0
Иньиго
23
Токеро
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
22
Душер
22
Душер
17
Фасио
9
Фабиано
9
Фабиано
17
Фасио
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
0
Армандо
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Атлетик - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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