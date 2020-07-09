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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 09 июля 2020
Атлетик
09.07.2020, четверг, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
28'
А. Капа
70'
Э. Банега
74'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
Д. Гарсия
90'
+3
89'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
79'
Замена
Фернандо
️️️️
Сусо
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Кордоба
78'
Замена
К. Кодро
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
А. Капа
78'
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Э. Банега
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. Банега
Желтая карточка
О. де Маркос
68'
65'
Желтая карточка
Л. Окампос
64'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
64'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Хордан
Замена
О. де Маркос
️️️️
О. Сансет
46'
44'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
У. Нуньес
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Капа
28'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
4-3-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
3
Регилон
19
Хордан
8
Гудель
11
Банега
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
8
Сансет
18
де Маркос
18
де Маркос
8
Сансет
2
Капа
12
Вильялибре
12
Вильялибре
2
Капа
14
Кордоба
11
Гомес
11
Гомес
14
Кордоба
9
Уильямс
19
Кодро
19
Кодро
9
Уильямс
10
Сусо
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Сусо
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
9
Рони Лопеш
ПВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
3
Дани Вивиан
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетик - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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