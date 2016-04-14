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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 14 апреля 2016
Севилья
14.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Атлетик
59'
К. Гамейро
57'
А. Адурис
80'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
ГОЛ!
К. Гамейро
5:4
ГОЛ!
М. Сусаета
4:4
ГОЛ!
С. Н'Зонзи
4:3
Пенальти не реализован!
Б. Эчебаррия
ГОЛ!
Е. Коноплянка
3:3
ГОЛ!
М. Сан Хосе
2:3
ГОЛ!
Г. Крыховяк
2:2
ГОЛ!
Б. Вигуэра
1:2
ГОЛ!
Коке
1:1
ГОЛ!
Р. Гарсия
0:1
Желтая карточка
Е. Коноплянка
116'
Желтая карточка
Коке
114'
105'
+1
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
105'
+1
102'
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Коке
️️️️
Ф. Фильо Мариано
100'
98'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
95'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
А. Рами
86'
86'
Желтая карточка
Б. Вигуэра
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Б. Эчебаррия
74'
Желтая карточка
М. Баленсиага
70'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
А. Адурис
Замена
С. Кристофоро
️️️️
В. Иборра
67'
65'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
61'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Э. Боведа
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Крыховяк
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
54'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Крон-Дели
51'
28'
Желтая карточка
Э. Боведа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Сорья
18
Эскудеро
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
10
Иборра
7
Крон-Дели
7
Витоло
9
Гамейро
3-2-2-2
1
Эррерин
2
Боведа
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Сусаета
7
Эчебаррия
20
Адурис
14
Гарсия
25
Мариано
23
Коке
23
Коке
25
Мариано
10
Иборра
41
Кристофоро
41
Кристофоро
10
Иборра
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
2
Боведа
8
Итурраспе
8
Итурраспе
2
Боведа
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
20
Адурис
25
Вигуэра
25
Вигуэра
20
Адурис
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
15
Серхио Рико
ВР
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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