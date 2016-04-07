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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 07 апреля 2016
Атлетик
07.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Севилья
48'
А. Адурис
56'
Т. Колоджейчак
83'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
88'
Желтая карточка
Витоло
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Иборра
Пас отдал
К. Гамейро
74'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
О. де Маркос
72'
70'
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Х. Эрасо
69'
68'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Крон-Дели
68'
Желтая карточка
А. Рами
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
63'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Муньяин
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
М. Баленсиага
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
48'
12'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
3
Этчейта
2
Боведа
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Эрасо
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-3-1-1
13
Сорья
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Витоло
9
Гамейро
10
Муньяин
15
Леке
15
Леке
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
14
Эрасо
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Эрасо
14
Тремулинас
17
Фасио
17
Фасио
14
Тремулинас
11
Банега
10
Иборра
10
Иборра
11
Банега
7
Крон-Дели
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Крон-Дели
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Серхио Рико
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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