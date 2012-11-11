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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 11 ноября 2012
Атлетик
11.11.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
27'
О. де Маркос
45+1'
М. Сусаета
79'
А. Негредо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
А. Итурраспе
90'
+3
83'
Желтая карточка
Ф. Фасио
83'
Желтая карточка
Э. Спахич
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Негредо
Желтая карточка
А. Ираола
78'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Адурис
77'
Вторая желтая
А. Эррера
76'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
И. Муньяин
72'
Желтая карточка
А. Эррера
65'
65'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Г. Медель
60'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
О. де Маркос
54'
46'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Х. Мадуро
46'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Х. Кампанья
ГОЛ! 2:0!
М. Сусаета
Пас отдал
Ф. Аморебиета
45'
+1
Желтая карточка
И. Муньяин
39'
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
Пас отдал
Й. Ортенече
27'
Желтая карточка
М. Сусаета
25'
19'
Желтая карточка
Кала
4'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
51
Ираола
45
Аморебиета
18
де Маркос
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Гурпеги
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
3-3-2-1
25
Палоп
16
Кала
23
Мадуро
17
Фасио
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
20
Кампанья
21
Негредо
20
Адурис
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
20
Адурис
10
Муньяин
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
10
Муньяин
20
Кампанья
19
Рейес
19
Рейес
20
Кампанья
17
Медель
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Медель
23
Мадуро
90
Диавара
90
Диавара
23
Мадуро
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Севилья
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес
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