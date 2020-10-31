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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 31 октября 2020
Атлетик
31.10.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
76'
И. Муньяин
86'
О. Сансет
9'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
Ю. Бершиче
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
У. Лопес
90'
88'
Желтая карточка
Х. Навас
88'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Фернандо
88'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Л. де Йонг
ГОЛ! 2:1!
О. Сансет
Пас отдал
И. Уильямс
86'
Замена
О. Сансет
️️️️
Х. Морсильо
86'
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Весга
76'
69'
Желтая карточка
М. Акунья
68'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
68'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
68'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
67'
63'
Желтая карточка
Ж. Кунде
63'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
И. Уильямс
62'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Саррага
55'
Желтая карточка
И. Мартинес
54'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
54'
Желтая карточка
Р. Гарсия
30'
26'
Желтая карточка
Фернандо
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
6
Саррага
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
21
Эн-Несири
26
де Йонг
7
Морсильо
8
Сансет
8
Сансет
7
Морсильо
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
6
Саррага
8
Лопес
8
Лопес
6
Саррага
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
21
Эн-Несири
20
Васкес
20
Васкес
21
Эн-Несири
5
Фернандо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
5
Фернандо
26
де Йонг
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
26
де Йонг
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетик - Севилья
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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