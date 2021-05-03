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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 03 мая 2021
Севилья
03.05.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
90'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
90'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
85'
Замена
О. Родригес
️️️️
Д. Карлос
85'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Ю. Эн-Несири
81'
69'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
69'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
Замена
Х. Хордан
️️️️
Сусо
68'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
И. Ракитич
68'
63'
Замена
И. Гомес
️️️️
Х. Морсильо
63'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
Желтая карточка
Д. Карлос
35'
15'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
21
Акунья
34
Карлос
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
10
Гомес
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
5
Альварес
18
Баленсиага
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
7
Морсильо
14
Гарсия
12
Вильялибре
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
10
Сусо
19
Хордан
19
Хордан
10
Сусо
34
Карлос
14
Родригес
14
Родригес
34
Карлос
21
Эн-Несири
20
Васкес
20
Васкес
21
Эн-Несири
11
Ракитич
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Ракитич
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Морсильо
11
Гомес
11
Гомес
7
Морсильо
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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