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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 04 января 2024
Севилья
04.01.2024, четверг, 21:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
30'
М. Весга
76'
А. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Маркао
86'
Замена
Маркао
️️️️
А. Педроса
80'
80'
Замена
А. Арес
️️️️
Н. Уильямс
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Паредес
Пас отдал
А. Эррера
Желтая карточка
И. Ракитич
75'
74'
Замена
У. Гомес
️️️️
М. Весга
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
69'
Замена
Б. Прадос
️️️️
О. Сансет
69'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Х. Санчес
65'
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Баде
65'
Замена
О. Торрес
️️️️
Д. Соу
65'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Н. Гудель
41'
Желтая карточка
Д. Соу
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Весга
Пас отдал
И. Руис де Галаррета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К)
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-2-1
13
Дмитрович
17
Педроса
93
Рамос
4
Салас
5
Баде
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
7
Окампос
10
Сусо
17
Мир
4-1-1-3-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
17
Педроса
23
Маркао
23
Маркао
17
Педроса
24
Санчес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
24
Санчес
97
Соу
8
Торрес
8
Торрес
97
Соу
8
Гудель
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Гудель
5
Баде
24
Янузай
24
Янузай
5
Баде
8
Сансет
6
Прадос
6
Прадос
8
Сансет
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
46
Гомес
6
Весга
10
Уильямс
7
Арес
7
Арес
10
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
45
Луло Дасилва
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
45
Луло Дасилва
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
19
Офсайды
2
1
Количество передач
597
381
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.45
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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