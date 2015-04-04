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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 04 апреля 2015
Севилья
04.04.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
3'
А. Видаль
21'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
Замена
Ф. Наварро
️️️️
В. Иборра
82'
77'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Рико
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
75'
74'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Э. Банега
71'
69'
Желтая карточка
Г. Фернандес
Желтая карточка
Витоло
67'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
66'
Желтая карточка
Н. Пареха
60'
60'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
А. Адурис
43'
Замена
А. Ираола
️️️️
И. Муньяин
34'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
В. Иборра
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Б. Тремулинас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Коке
2
Пареха
22
Видаль
20
Крыховяк
10
Иборра
23
Карришу
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
10
Иборра
3
Наварро
3
Наварро
10
Иборра
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
10
Муньяин
51
Ираола
51
Ираола
10
Муньяин
17
Рико
8
Лопес
8
Лопес
17
Рико
20
Адурис
9
Фернандес
9
Фернандес
20
Адурис
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алекс Ремиро
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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