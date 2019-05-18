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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 18 мая 2019
Севилья
18.05.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
44'
В. Бен-Йеддер
90+2'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
90'
+2
Желтая карточка
Г. Меркадо
65'
Желтая карточка
Х. Навас
60'
Желтая карточка
Й. Наньон
60'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
44'
Желтая карточка
М. Рог
36'
29'
Желтая карточка
Р. Гарсия
19'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Вацлик
16
Навас
24
Кьер
25
Меркадо
18
Эскудеро
10
Амаду
22
Видаль
26
Рог
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
3-2-2-1-2
1
Эррерин
18
Баленсиага
26
Мартинес
5
Альварес
2
Капа
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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