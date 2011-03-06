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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 06 марта 2011
Атлетик
06.03.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
66'
Ф. Фасио (АГ)
88'
А. Ираола (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ираола
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
П. Орбаис
️️️️
Д. Лопес
Замена
Ромарик
️️️️
Г. Медель
Желтая карточка
Д. Перотти
Замена
Д. Капель
️️️️
Л. Фабиано
Травма
Л. Фабиано
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
Койкили
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Ф. Наварро
16'
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
11'
Травма
А. Негредо
Травма
А. Ираола
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
12
Сан Хосе
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
4
Касерес
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
8
Перотти
9
Фабиано
21
Негредо
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
27
Лопес
6
Орбаис
6
Орбаис
27
Лопес
9
Фабиано
17
Капель
17
Капель
9
Фабиано
17
Медель
5
Ромарик
5
Ромарик
17
Медель
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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