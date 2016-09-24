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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 24 сентября 2016
Атлетик
24.09.2016, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
26'
М. Сан Хосе
66'
М. Баленсиага
90'
А. Адурис (П)
55'
С. Насри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
И. Уильямс
90'
+3
Замена
С. Мерино
️️️️
Б. Эчебаррия
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Адурис
90'
89'
Красная карточка
С. Сиригу
Замена
Э. Саборит
️️️️
Р. Гарсия
77'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сусаета
70'
69'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Н. Пареха
ГОЛ! 2:1!
М. Баленсиага
66'
62'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
К. Фернандес Луна
59'
Замена
Витоло
️️️️
Х. Корреа
56'
Желтая карточка
Г. Меркадо
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Насри
Желтая карточка
А. Адурис
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Самир Насри
АП
10
Висенте Иборра
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-3-1-2
13
Кепа
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
12
Сан Хосе
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-1-1-2-2
46
Сиригу
25
Меркадо
15
Колоджейчак
2
Пареха
25
Мариано
5
Краневиттер
10
Иборра
7
Сарабия
14
Насри
14
Фернандес Луна
32
Корреа
14
Гарсия
4
Саборит
4
Саборит
14
Гарсия
14
Сусаета
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Мерино
9
Мерино
7
Эчебаррия
14
Фернандес Луна
20
Васкес
20
Васкес
14
Фернандес Луна
32
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
32
Корреа
2
Пареха
10
Вьетто
10
Вьетто
2
Пареха
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетик - Севилья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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