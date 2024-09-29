Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 29 сентября 2024
Атлетик
29.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
36'
М. Хаурегисар
90+3'
А. Падилья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Севилья
90'
+7
Желтая карточка
А. Педроса
90'
+6
Желтая карточка
Т. Ньянзу
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Падилья
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Агум
Замена
А. Падилья
️️️️
Н. Уильямс
85'
Красная карточка
Х. Агирресабала
82'
80'
Замена
А. Педроса
️️️️
Х. Анхель Кармона
80'
Замена
M. Mejia
️️️️
П. Фернандес
Замена
П. Каналес
️️️️
А. Беренгер
71'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
О. де Маркос
71'
59'
Замена
Сусо
️️️️
К. Ихеначо
Замена
Г. Гурусета
️️️️
У. Гомес
59'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
М. Весга
59'
55'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
46'
Замена
Х. Санчес
️️️️
В. Барко
ГОЛ! 1:0!
М. Хаурегисар
Пас отдал
У. Гомес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Неманья Гудель
(К)
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
28
Пейо Каналес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Mateo Mejia
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
14
Нуньес
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Ньянзу
4
Барко
6
Агум
26
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
20
Фернандес
17
Ихеначо
10
Уильямс
13
Падилья
13
Падилья
10
Уильямс
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
7
Беренгер
28
Каналес
28
Каналес
7
Беренгер
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
22
Кармона
17
Педроса
17
Педроса
22
Кармона
6
Агум
16
Навас
16
Навас
6
Агум
4
Барко
24
Санчес
24
Санчес
4
Барко
17
Ихеначо
10
Сусо
10
Сусо
17
Ихеначо
20
Фернандес
9
9
20
Фернандес
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
332
520
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.57
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Посещаемость:
48288 из 53332 зрителей (90%)
Новости команд
Все
Атлетик
Севилья
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:59
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:59
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+