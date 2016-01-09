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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 09 января 2016
Севилья
09.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
24'
К. Гамейро
59'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
Желтая карточка
М. Крон-Дели
89'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Кристофоро
88'
85'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
83'
78'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Э. Банега
70'
59'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Гамейро
59'
58'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Витоло
55'
52'
Желтая карточка
А. Адурис
31'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
23
Коке
20
Крыховяк
11
Банега
23
Карришу
7
Крон-Дели
41
Кристофоро
7
Витоло
9
Гамейро
3-2-2-3
1
Ирайсос
15
Леке
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
41
Кристофоро
10
Иборра
10
Иборра
41
Кристофоро
11
Банега
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Банега
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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