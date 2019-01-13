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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 13 января 2019
Атлетик
13.01.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
23'
И. Уильямс
84'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Й. Наньон
Желтая карточка
И. Мартинес
90'
87'
Замена
Б. Хиль
️️️️
С. Кьер
Замена
М. Баленсиага
️️️️
И. Кордоба
86'
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
84'
Желтая карточка
Я. Эррерин
81'
79'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Р. Меса
Желтая карточка
И. Муньяин
76'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Б. Эчебаррия
71'
70'
Замена
К. Промес
️️️️
С. Эскудеро
Замена
И. Гомес
️️️️
О. де Маркос
65'
Желтая карточка
Д. Гарсия
64'
28'
Желтая карточка
С. Эскудеро
26'
Желтая карточка
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Кордоба
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Эррерин
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
17
Бершиче
2
Капа
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
3-2-2-1-2
31
Вацлик
23
Наньон
24
Кьер
21
Гомес
16
Навас
18
Эскудеро
16
Меса
11
Банега
7
Сарабия
19
Силва
10
Бен-Йеддер
14
Кордоба
18
Баленсиага
18
Баленсиага
14
Кордоба
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
18
де Маркос
11
Гомес
11
Гомес
18
де Маркос
24
Кьер
17
Хиль
17
Хиль
24
Кьер
18
Эскудеро
10
Промес
10
Промес
18
Эскудеро
16
Меса
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
16
Меса
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Атлетик - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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