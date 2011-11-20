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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 20 ноября 2011
Севилья
20.11.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
15'
Х. Навас
6'
А. Ираола
71'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Рамальо
️️️️
И. Перес
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:2!
О. де Маркос
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Замена
Ману
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:1!
Х. Навас
Пас отдал
Ф. Кануте
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-1-3
13
Варас
4
Спахич
14
Эскюде
17
Фасио
3
Наварро
16
Навас
15
Троховски
8
Перотти
11
Кануте
21
Негредо
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
12
Сан Хосе
18
Ортенече
88
Мартинес
21
Эррера
14
Сусаета
21
Перес
10
Муньяин
12
Льоренте
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
21
Негредо
7
Ману
7
Ману
21
Негредо
8
Перотти
23
Арментерос
23
Арментерос
8
Перотти
21
Перес
22
Рамальо
22
Рамальо
21
Перес
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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