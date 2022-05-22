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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 22 мая 2022
Севилья
22.05.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
68'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Атлетик
Желтая карточка
А. Гомес
90'
+5
86'
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Беренгер
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Корона
82'
Желтая карточка
М. Акунья
77'
73'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. де Маркос
73'
Замена
И. Леке
️️️️
У. Венцедор
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Торрес
69'
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Ламела
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
Пас отдал
Э. Ламела
68'
65'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
59'
57'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
К. Рекик
️️️️
Д. Карлос
46'
46'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
46'
Замена
О. Саррага
️️️️
Р. Гарсия
38'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Х. Хордан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
27
Делэни
8
Торрес
19
Хордан
9
Ламела
17
Корона
21
Эн-Несири
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
34
Карлос
4
Рекик
4
Рекик
34
Карлос
17
Корона
11
Ракитич
11
Ракитич
17
Корона
8
Торрес
7
Окампос
7
Окампос
8
Торрес
9
Ламела
10
Гомес
10
Гомес
9
Ламела
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
12
Венцедор
15
Леке
15
Леке
12
Венцедор
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
14
Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Гарсия
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
18
де Маркос
12
Вильялибре
12
Вильялибре
18
де Маркос
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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