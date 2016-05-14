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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 14 мая 2016
Атлетик
14.05.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
11'
А. Адурис
31'
А. Адурис
71'
Р. Гарсия
55'
Х. Муньос Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
Красная карточка
М. Рико
90'
Замена
М. Рико
️️️️
К. Гурпеги
87'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Уильямс
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Сусаета
71'
61'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Е. Коноплянка
60'
Желтая карточка
К. Санчес
58'
Красная карточка
Т. Колоджейчак
55'
ГОЛ! 2:1!
Х. Муньос Муньос
Пас отдал
К. Санчес
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Баленсиага
49'
46'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
С. Н'Зонзи
46'
Замена
Д. Карришу
️️️️
А. Рами
39'
Желтая карточка
С. Кристофоро
34'
Желтая карточка
В. Иборра
34'
Красная карточка
Коке
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
11'
Желтая карточка
Р. Гарсия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
2
Боведа
12
Сан Хосе
15
Леке
14
Сусаета
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-3-2-1
15
Серхио Рико
16
Гонсалес
15
Колоджейчак
23
Рами
2
Кармона
15
Н'Зонзи
10
Иборра
41
Кристофоро
16
Санчес
22
Коноплянка
18
Муньос Муньос
18
Гурпеги
17
Рико
17
Рико
18
Гурпеги
18
Баленсиага
6
Элустондо
6
Элустондо
18
Баленсиага
9
Уильямс
10
Муньяин
10
Муньяин
9
Уильямс
22
Коноплянка
18
Эскудеро
18
Эскудеро
22
Коноплянка
15
Н'Зонзи
20
Крыховяк
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
23
Рами
23
Карришу
23
Карришу
23
Рами
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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