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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 14 октября 2017
Атлетик
14.10.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
43'
М. Весга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
Г. Писсаро
Замена
С. Мерино
️️️️
М. Сусаета
90'
Желтая карточка
М. Весга
85'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Кордоба
84'
79'
Желтая карточка
Ф. Васкес
77'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Корреа
Замена
И. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
71'
68'
Желтая карточка
Х. Корреа
60'
Замена
Нолито
️️️️
С. Корчиа
53'
Желтая карточка
К. Лангле
ГОЛ! 1:0!
М. Весга
43'
Желтая карточка
У. Нуньес
37'
Желтая карточка
И. Кордоба
33'
21'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
А. Адурис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
15
Леке
14
Сусаета
14
Кордоба
20
Адурис
14
Гарсия
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
14
Корчиа
2
Лангле
24
Кьер
16
Навас
23
Кароль
19
Писсаро
15
Н'Зонзи
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
14
Кордоба
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Сусаета
9
Мерино
9
Мерино
14
Сусаета
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
14
Корчиа
3
Нолито
3
Нолито
14
Корчиа
32
Корреа
10
Муриэль
10
Муриэль
32
Корреа
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Севилья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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