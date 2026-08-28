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«Майнц» – «Падерборн»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027

28 августа 2026 10:50
Майнц - Падерборн
29 авг. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
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2.10
Победа «Майнца» с форой (-1)
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Матч 1 тура немецкой Бундеслиги между «Майнцем» и «Падерборном» пройдет 29 августа 2026 года в Майнце на стадионе «Мева Арена». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме: они выиграли три последних матча, а их атака забивает в среднем 3,80 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, не проигрывают в шести из восьми последних встреч, но в очных противостояниях с «Майнцем» у них отрицательная статистика – ни одной победы в шести матчах. Сможет ли «Падерборн» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Майнца, или хозяева продолжат своe доминирование и уверенно начнут сезон?

Кто победит в матче

«Майнц» выглядит безоговорочным фаворитом благодаря своей феноменальной атаке и отличной форме. Команда выиграла три последних матча, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 3,80 гола – лучший показатель среди всех команд Бундеслиги. При этом оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В Кубке Германии «Майнц» разгромил «Кришов» со счeтом 9:0, а в товарищеских матчах уверенно обыграл «Борнмут» (2:1) и «Париж» (4:0). В очных встречах с «Падерборном» «Майнц» имеет стопроцентный показатель – три победы в трeх последних матчах, причeм в шести последних очных встречах он неизменно забивает. Домашняя поддержка и уверенность в своих силах делают хозяев явными претендентами на победу с крупным счeтом.

«Падерборн» подходит к игре с более скромными показателями, хотя и не проигрывает в шести из восьми последних матчей. В атаке гости стабильны: в среднем 1,60 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает 1,00 мяча – неплохие цифры для новичка Бундеслиги. Однако в очных встречах с «Майнцем» статистика удручающая – ни одной победы в шести матчах, и в последних трeх встречах они неизменно уступали. В Кубке Германии «Падерборн» одержал победу над «Феникс Любек» (4:2), но в товарищеских матчах уступал «Оснабрюку» (0:2) и «Магдебургу» (0:2). Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против «Майнца» на его поле, особенно учитывая атакующую мощь хозяев.

Итоговый вывод: «Майнц» является абсолютным фаворитом благодаря мощной атаке, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Падерборн» не может победить этого соперника ни разу в шести матчах, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В шести очных матчах «Майнц» одержал четыре победы, «Падерборн» не выиграл ни разу, ещe дважды была ничья. При этом хозяева забивают в шести последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Майнца» – три победы подряд и стабильные голы, тогда как «Падерборн» не проигрывает в последнее время, но его неудачная история против «Майнца» и более низкий класс делают победу гостей маловероятной. Разница в классе и очная статистика создают серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 3 (60%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 0 (0%)
11
Забитых мячей
3
2.2
В среднем за матч
0.6
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
0 : 0
29.08.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
2 : 0
29.02.2020
Падерборн
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 2
05.10.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Фабио Грубер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
(К) ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Падерборн
15
Науэ Нолл
ВР
17
Лаурин Курда
(К) ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
22
Mattes Hansen
ЦП
28
Laurin Ulrich
ЦП
5
Santiago Castaneda
ЦП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
21
Jano ter Horst
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Майнц
1
Александер Шволов
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
20
Отто Руоппи
АП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Падерборн
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Jonah Sticker
ЦЗ
24
Niklas Mohr
ЦЗ
29
Clemens Lippmann
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
6
Tom Baack
ЦФ
38
D. Zeitler
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
4
Грубер
2
Мвене
6
Сано
10
Амири
31
Кор
2
Джэ Сон
23
Бекер
9
Тиц
2-3-1-4
15
Нолл
17
Курда
25
22
28
5
23
Обермайр
40
Видович
30
21
18
Пьеринджер
2
Джэ Сон
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
2
Джэ Сон
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
31
Кор
48
Потульски
48
Потульски
31
Кор
23
Бекер
20
Руоппи
20
Руоппи
23
Бекер
22
3
3
22
18
Пьеринджер
29
29
18
Пьеринджер
28
6
6
28
30
27
Тиггес
27
Тиггес
30
Остались в запасе
Майнц
Падерборн
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Остались в запасе
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Майнц
Точно не сыграют
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Эрик Мартель
ОП
Силас
ПВ
Пауль Небель
ПВ
Падерборн
Точно не сыграют
Timur Gayret
ЦП
N. Awortwie-Grant
ЦЗ
Свен Михель
ЦФ
L. Eickel

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Майнца» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака хозяев, их надeжная оборона и тотальное преимущество в очных встречах делают исход очевидным. «Падерборн» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление «Майнца» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Майнца» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Падерборном» состоится 29 августа 2026 года в Майнце на стадионе «Мева Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Майнц» – «Падерборн»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Майнца» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Падерборн Майнц
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