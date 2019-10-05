Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Майнц
Падерборн - Майнц: обзор матча 05 октября 2019
Падерборн
05.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
14'
Б. Золински
8'
Р. Квайсон
32'
Д. Бросински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Майнц
83'
Желтая карточка
Э. Фернандес
70'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
Желтая карточка
М. Риттер
67'
35'
Желтая карточка
Б. Баку
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Бросински
25'
Желтая карточка
М. Ниахате
ГОЛ! 1:1!
Б. Золински
Пас отдал
М. Дрегер
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
Л. Озтюнали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
80
Каули
АП
10
Кай Прегер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
23
Жонатан Майер
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-2-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
29
Коллинс
15
Килиан
37
Дрегер
52
Гясула
19
Василиадис
80
Каули
31
Золински
11
Михель
10
Прегер
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
17
Баку
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
Остались в запасе
Падерборн
Майнц
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
23
Жонатан Майер
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
23
Жонатан Майер
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Падерборн - Майнц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
Все
Падерборн
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+