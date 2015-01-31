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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Падерборн
Майнц - Падерборн: обзор матча 31 января 2015
Майнц
31.01.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
5 : 0
Завершен
Падерборн
6'
Ю. Малли
46'
Ю. Малли
69'
П. де Бласис
82'
С. Аллагуи
87'
Й. Гайс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Падерборн
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Й. Гайс
87'
ГОЛ! 4:0!
С. Аллагуи
Пас отдал
П. Бенгтссон
82'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
80'
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ю. Баумгартлингер
80'
74'
Замена
А. Меха
️️️️
М. Штоппелькамп
Замена
С. Аллагуи
️️️️
С. Оказаки
69'
ГОЛ! 3:0!
П. де Бласис
Пас отдал
Ю. Малли
69'
61'
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Коч
53'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. Штродьек
ГОЛ! 2:0!
Ю. Малли
Пас отдал
П. де Бласис
46'
32'
Желтая карточка
Р.
ГОЛ! 1:0!
Ю. Малли
Пас отдал
П. де Бласис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Махир Саглик
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
18
Хара
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
30
Гайс
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
3-2-4-1
1
Крузе
3
Рафа
2
Хюнемайер
13
Штродьек
34
Циглер
11
Веммер
10
Штоппелькамп
10
Рупп
6
Бакалорж
30
Коч
20
Кучке
14
Баумгартлингер
26
Бунгерт
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
30
Оказаки
9
Аллагуи
9
Аллагуи
30
Оказаки
13
Штродьек
8
Вранчич
8
Вранчич
13
Штродьек
10
Штоппелькамп
17
Меха
17
Меха
10
Штоппелькамп
30
Коч
29
Лакич
29
Лакич
30
Коч
Остались в запасе
Майнц
Падерборн
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Майнц - Падерборн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Мева Арена
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