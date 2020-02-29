Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Падерборн
Майнц - Падерборн: обзор матча 29 февраля 2020
Майнц
29.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Падерборн
29'
Р. Квайсон
37'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Падерборн
90'
+2
Желтая карточка
С. Михель
Замена
️️️️
А. Салаи
84'
Замена
️️️️
Э. Фернандес
74'
72'
Замена
️️️️
С. Михель
Замена
️️️️
П. Кунде
64'
57'
Желтая карточка
С. Василиадис
56'
Замена
️️️️
Д. Ястржембски
56'
Замена
️️️️
А. Сабири
41'
Желтая карточка
К. Гясула
ГОЛ! 2:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Р. Квайсон
37'
Желтая карточка
К. Онисиво
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
7
Марлон Риттер
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
3-2-2-3
27
Центнер
18
Пьерр-Габриэль
25
Брума
13
Ниахате
2
Мвене
17
Баку
18
Баррейро
21
Озтюнали
14
Матета
9
Онисиво
19
Квайсон
4-4-1-1
25
Цингерле
29
Коллинс
21
Янс
13
Штродьек
4
Шонлау
28
Фридьоунссон
10
Прегер
19
Василиадис
52
Гясула
18
Антви-Адджей
7
Србени
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Кунде
25
Кунде
11
Салаи
11
Салаи
27
Ястржембски
27
Ястржембски
10
Сабири
10
Сабири
11
Михель
11
Михель
Остались в запасе
Майнц
Падерборн
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Марлон Риттер
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Марлон Риттер
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Майнц - Падерборн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Падерборн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+