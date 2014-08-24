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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Майнц
Падерборн - Майнц: обзор матча 24 августа 2014
Падерборн
24.08.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
38'
Э. Качунга
87'
У. Хюнемайер
34'
С. Оказаки
90+4'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Майнц
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 2:1!
У. Хюнемайер
Пас отдал
М. Бакалорж
87'
83'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
М. Вучинович
️️️️
С. Коч
81'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Э. Качунга
76'
67'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
62'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Бросински
Желтая карточка
М. Вранчич
61'
52'
Замена
Г. Хара
️️️️
Н. Новески
45'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Д. Брюкнер
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Качунга
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
29
Деванте Паркер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-5-1-1
1
Крузе
11
Веммер
34
Циглер
2
Хюнемайер
30
Коч
21
Брюкнер
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Штоппелькамп
10
Качунга
10
Саглик
3-3-2-1-1
1
Кариус
4
Новески
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
33
Пак Чжу-Ху
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
31
Джуричич
30
Оказаки
30
Коч
20
Вучинович
20
Вучинович
30
Коч
10
Качунга
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Качунга
4
Новески
18
Хара
18
Хара
4
Новески
18
Бросински
18
Мориц
18
Мориц
18
Бросински
31
Джуричич
10
Малли
10
Малли
31
Джуричич
Остались в запасе
Падерборн
Майнц
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
29
Деванте Паркер
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
29
Деванте Паркер
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Падерборн - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бентелер-Арена
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