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Бундеслига 2026/2027
Команды
Майнц
Состав
€ 150 млн
Майнц - состав команды
Майнц
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Мева Арена
Сайт:
http://www.mainz05.de/
Тренер:
Урс Фишер
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
27
Центнер Робин
Вра
31
€ 2.5 млн
1
Шволов Александер
Вра
34
€ 0.45 млн
19
Каси Антони
Защ
29
€ 7 млн
4
Пош Стефан
Защ
29
€ 6 млн
25
Ханше-Ольсен Андреас
Защ
29
€ 3.5 млн
3
Грубер Фабио
Защ
24
€ 3 млн
15
Мэлони Леннард
Защ
26
€ 2.5 млн
2
Мвене Филипп
Защ
32
€ 1.5 млн
21
Да Коста Данни
Защ
33
€ 1.2 млн
30
Видмер Силвэн
Защ
33
€ 0.8 млн
5
Ляйтш Максим
Защ
28
€ 0.8 млн
16
Белл Штефан
Защ
35
€ 0.6 млн
6
Сано Кайсу
Пол
25
€ 40 млн
8
Небель Пауль
Пол
23
€ 18 млн
10
Амири Надим
Пол
29
€ 17 млн
7
Джэ Сон Ли
Пол
34
€ 2 млн
31
Кор Доминик
Пол
32
€ 2 млн
24
Кавасаки Сота
Пол
25
€ 2 млн
20
Руоппи Отто
Пол
20
€ 1 млн
17
Холлербах Бенедикт
Нап
25
€ 8 млн
11
Кенигсдорффер Рансфорд-Йебоа
Нап
24
€ 5 млн
9
Тиц Филлип
Нап
29
€ 4 млн
26
Силас
Нап
26
€ 2 млн
23
Бекер Шеральдо
Нап
31
€ 1.5 млн
36
Fabio Moreno Fell
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 6
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