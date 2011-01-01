Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 млн

Майнц - турнирная таблица

Майнц
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Мева Арена
Сайт:
http://www.mainz05.de/
Тренер:
Урс Фишер
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Фрайбург
2
Боруссия Д
3
Аугсбург
4
Бавария
5
РБ Лейпциг
6
Эльверсберг
7
Байер
8
Майнц
9
Айнтрахт
10
Вердер
11
Шальке-04
12
Кельн
13
Хоффенхайм
14
Штутгарт
15
Падерборн
16
Унион
17
Боруссия М
18
Гамбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
9
3
6
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
9
3
6
6
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
1
1
8
5
3
4
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
3
1
0
2
6
8
-2
3
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
4
10
-6
1
3
0
0
3
3
12
-9
0
3
0
0
3
0
12
-12
0
Команда
1
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
3
Боруссия Д
4
Аугсбург
5
Кельн
6
Бавария
7
Байер
8
Штутгарт
9
Вердер
10
Хоффенхайм
11
Эльверсберг
12
Шальке-04
13
Унион
14
Майнц
15
Боруссия М
16
Падерборн
17
Айнтрахт
18
Гамбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
1
8
6
2
2
0
0
8
0
8
6
2
2
0
0
5
0
5
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
4
3
1
4
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
4
6
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
1
0
0
1
3
4
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
5
-5
0
Команда
1
Айнтрахт
2
Бавария
3
Майнц
4
Аугсбург
5
Эльверсберг
6
Боруссия Д
7
Фрайбург
8
Шальке-04
9
Байер
10
Вердер
11
Падерборн
12
Хоффенхайм
13
РБ Лейпциг
14
Кельн
15
Унион
16
Штутгарт
17
Гамбург
18
Боруссия М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
6
4
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
5
0
5
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
4
3
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
2
0
0
2
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
6
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
7
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+