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  • «Майнц» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

«Майнц» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

29 августа, 15:25
Майнц
29.08.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
(К) ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Падерборн
15
Науэ Нолл
ВР
17
Лаурин Курда
(К) ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
22
Mattes Hansen
ЦП
28
Laurin Ulrich
ЦП
5
Santiago Castaneda
ЦП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
21
Jano ter Horst
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Майнц
1
Александер Шволов
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
20
Отто Руоппи
АП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Падерборн
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Jonah Sticker
ЦЗ
24
Niklas Mohr
ЦЗ
29
Clemens Lippmann
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
6
Tom Baack
ЦФ
38
D. Zeitler
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
3
Грубер
2
Мвене
6
Сано
10
Амири
31
Кор
7
Джэ Сон
23
Бекер
9
Тиц
2-3-1-4
15
Нолл
17
Курда
25
22
28
5
23
Обермайр
40
Видович
30
21
18
Пьеринджер
7
Джэ Сон
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
7
Джэ Сон
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
31
Кор
48
Потульски
48
Потульски
31
Кор
23
Бекер
20
Руоппи
20
Руоппи
23
Бекер
22
3
3
22
18
Пьеринджер
29
29
18
Пьеринджер
28
6
6
28
30
27
Тиггес
27
Тиггес
30
Остались в запасе
Майнц
Падерборн
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Остались в запасе
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Майнц
Точно не сыграют
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Эрик Мартель
ОП
Силас
ПВ
Пауль Небель
ПВ
Падерборн
Точно не сыграют
Timur Gayret
ЦП
N. Awortwie-Grant
ЦЗ
Свен Михель
ЦФ
L. Eickel
Статистика матча Майнц - Падерборн
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
434
441
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Падерборна», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Падерборн»

«Майнц» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Падерборн Майнц
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