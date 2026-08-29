Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
3
Грубер
2
Мвене
6
Сано
10
Амири
31
Кор
7
Джэ Сон
23
Бекер
9
Тиц
2-3-1-4
15
Нолл
17
Курда
25
22
28
5
23
Обермайр
40
Видович
30
21
18
Пьеринджер
7
Джэ Сон
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
7
Джэ Сон
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
31
Кор
48
Потульски
48
Потульски
31
Кор
23
Бекер
20
Руоппи
20
Руоппи
23
Бекер
22
3
3
22
18
Пьеринджер
29
29
18
Пьеринджер
28
6
6
28
30
27
Тиггес
27
Тиггес
30
Остались в запасе
Майнц
Падерборн
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
47
Rael Nakuzola
ЦЗ
Остались в запасе
8
L. Duric (pen.)
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
24
Niklas Mohr
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
38
D. Zeitler
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Майнц
Точно не сыграют
Падерборн
Точно не сыграют
Статистика матча Майнц - Падерборн
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
434
441
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Падерборна», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Падерборн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»