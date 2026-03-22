«Майнц» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.62

22 марта 2026 9:36
Майнц - Айнтрахт
22 мар. 2026, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
1.32
Обе забьют – да
22 марта в 27-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Айнтрахт». Матч в Майнце начнется в 17:30 (мск).

«Майнц»

Команда Урса Фишера с 27 очками занимает 13-е место в Бундеслиге. «Майнц» добыл 6 побед, 9 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 31:41.

Последние результаты:

  • 19.03.26 «Майнц» – «Сигма» – 2:0;
  • 15.03.26 «Вердер» – «Майнц» – 0:2;
  • 12.03.26 «Сигма» – «Майнц» – 0:0.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» набрал 38 очков и занимает 7-е место. Подопечные Альберта Риеры добыли 10 побед, 8 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 49:49.

Предыдущие результаты:

  • 14.03.26 «Айнтрахт» – «Хайденхайм» – 1:0;

  • 08.03.26 «Санкт-Паули» – «Айнтрахт» – 0:0;

  • 01.03.26 «Айнтрахт» – «Фрайбург» – 2:0.

Очные встречи

  • 09.11.25 «Айнтрахт» – «Майнц» – 1:0;
  • 04.05.25 «Майнц» – «Айнтрахт» – 1:1;
  • 21.12.24 «Айнтрахт» – «Майнц» – 1:3.

Прогноз на матч «Майнц» – «Айнтрахт»

«Айнтрахт» после вылета из еврокубков воспрял. С начала февраля «орлы» потерпели лишь 1 поражение и подтянулись к еврокубковой зоне, отставая от «Байера» на 7 очков. «Майнц» в четверг играл в Лиге конференций и явно будет менее свежим. Но очки хозяевам нужны не меньше – зону вылета они опережают всего на 3 очка.

  • Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.62.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.50.

1.32
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
