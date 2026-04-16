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  • «Страсбур» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

«Страсбур» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
Страсбур
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Майнц
26' С. Нанаси 35' А. Уаттара 69' Х. Энкисо 74' Э. Эмега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
13
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
19
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
4-1-3-2
13
Пендерс
8
Барко
2
Омобамиделе
6
Дукуре
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
19
Морейра
42
Уаттара
19
Энкисо
20
Годо
11
Нанаси
4-2-1-1-2
33
Бац
21
Да Коста
3
Видмер
5
Пош
16
Мвене
24
Кавасаки
2
Сано
31
Кор
8
Небель
44
Вайпер
20
Тиц
3
Чилвел
24
Хегсберг
24
Хегсберг
3
Чилвел
19
Энкисо
8
Ойеделе
8
Ойеделе
19
Энкисо
42
Уаттара
80
Яссин
80
Яссин
42
Уаттара
11
Нанаси
10
Эмега
10
Эмега
11
Нанаси
3
Видмер
19
Каси
19
Каси
3
Видмер
16
Мвене
22
Ферачниг
22
Ферачниг
16
Мвене
44
Вайпер
10
Амири
10
Амири
44
Вайпер
31
Кор
14
Бевинг
14
Бевинг
31
Кор
24
Кавасаки
11
Зиб
11
Зиб
24
Кавасаки
Остались в запасе
Страсбур
Майнц
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Страсбур - Майнц
5
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
463
301
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.24
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Страсбур» против «Майнца», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Майнц»

«Страсбур» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Майнц Страсбур
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