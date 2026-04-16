16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-3-2
13
Пендерс
8
Барко
2
Омобамиделе
6
Дукуре
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
19
Морейра
42
Уаттара
19
Энкисо
20
Годо
11
Нанаси
4-2-1-1-2
33
Бац
21
Да Коста
3
Видмер
5
Пош
16
Мвене
24
Кавасаки
2
Сано
31
Кор
8
Небель
44
Вайпер
20
Тиц
3
Чилвел
24
Хегсберг
24
Хегсберг
3
Чилвел
19
Энкисо
8
Ойеделе
8
Ойеделе
19
Энкисо
42
Уаттара
80
Яссин
80
Яссин
42
Уаттара
11
Нанаси
10
Эмега
10
Эмега
11
Нанаси
3
Видмер
19
Каси
19
Каси
3
Видмер
16
Мвене
22
Ферачниг
22
Ферачниг
16
Мвене
44
Вайпер
10
Амири
10
Амири
44
Вайпер
31
Кор
14
Бевинг
14
Бевинг
31
Кор
24
Кавасаки
11
Зиб
11
Зиб
24
Кавасаки
Остались в запасе
Страсбур
Майнц
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Страсбур - Майнц
5
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
463
301
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.24
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Страсбур» против «Майнца», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Майнц»
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Источник: «Бомбардир»