19 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги мeнхенгладбахская «Боруссия» на своeм поле примет «Майнц». Хозяева находятся в кризисе и не могут выиграть 3 матча, а гости – крепкий середняк, который имеет отличную статистику личных встреч. «Майнц» выглядит фаворитом.

«Боруссия М»

Хозяева переживают не лучший период. Три матча без побед, а в последних 5 играх они пропускают 1.6 гола в среднем. В атаке ещe более-менее – 1.8 гола за игру, и забивают в 5 последних очных матчах с «Майнцем». Дома «Боруссия» традиционно сильна: 5 из 7 последних матчей без поражений. Но в личных встречах с «Майнцем» статистика удручающая: 9 из 11 последних матчей без побед. В последней игре мeнхенгладбахцы проиграли «РБ Лейпциг» (0:1) и продолжают свою безвыигрышную серию.

«Майнц»

Гости подходят к этому матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и имеет феноменальную статистику личных встреч: 9 из 11 последних матчей с «Боруссией» без поражений, и забивают в 12 из 14 последних очных встречах. В атаке стабильность – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем. В последней игре «Майнц» проиграл «Фрайбургу» (0:1), но в гости к «Боруссии» едет с уверенностью, подкреплeнной историей.

Факты о командах

«Боруссия М»

Три матча без побед

В среднем: 1.80 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Не может выиграть у «Майнца» в 9 из 11 последних очных встреч

Забивает в 5 последних очных матчах с «Майнцем»

«Майнц»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей с «Боруссией»

Забивает в 12 из 14 последних очных встречах

Психологическое преимущество на стороне гостей

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Майнц»

Статистика личных встреч кричит о доминировании «Майнца» – 9 из 11 матчей без поражений. «Боруссия» в кризисе и не может выиграть 3 матча. Гости имеют психологическое преимущество и стабильно забивают в очных встречах. Хозяева дома сильны, но против «Майнца» это не работает уже много лет. Скорее всего, гости как минимум не проиграют и продолжат свою успешную серию в этом противостоянии.

