Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Майнц» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2

08 апреля 2026 9:07
Майнц - Страсбур
09 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Майнца»
Сделать ставку

9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Конференций немецкий «Майнц» примет французский «Страсбур». Хозяева подходят к игре в отличной форме и имеют преимущество домашнего поля.

«Майнц»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 4 последних. В Лиге Конференций «Майнц» не проигрывает в 4 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх немцы забили 1.60 гола в среднем и пропустили 0.40. Оборона выглядит практически непроходимой.

«Страсбур»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций и в 10 последних в целом. «Страсбур» обязательно забивает в 6 последних еврокубковых матчах. В последних 5 играх французы забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.00. Команда пропускает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Майнц»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона практически непроходима

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах Лиги Конференций
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Майнц» – «Страсбур»

«Майнц» является фаворитом благодаря отличной форме (4 победы подряд) и феноменальной обороне (0.40 пропущенных). «Страсбур» также не проигрывает 10 матчей, но уступает хозяевам в оборонительной стабильности. Учитывая, что «Майнц» не пропускает в 3 еврокубковых матчах подряд, а «Страсбур» стабильно забивает, наиболее вероятным сценарием выглядит минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Майнца» – коэффициент 2
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Страсбур Майнц
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 