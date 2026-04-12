09.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-2-1-1-2
33
Бац
16
Мвене
21
Да Коста
5
Пош
3
Видмер
2
Сано
24
Кавасаки
31
Кор
8
Небель
20
Тиц
44
Вайпер
3-3-1-3
13
Пендерс
8
Барко
6
Дукуре
2
Омобамиделе
22
Дуэ
8
Ойеделе
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
80
Яссин
19
Энкисо
20
Годо
3
Видмер
48
Потульски
48
Потульски
3
Видмер
8
Небель
15
Мэлони
15
Мэлони
8
Небель
16
Мвене
22
Ферачниг
22
Ферачниг
16
Мвене
24
Кавасаки
14
Бевинг
14
Бевинг
24
Кавасаки
44
Вайпер
11
Зиб
11
Зиб
44
Вайпер
20
Годо
11
Нанаси
11
Нанаси
20
Годо
8
Ойеделе
19
Морейра
19
Морейра
8
Ойеделе
80
Яссин
10
Эмега
10
Эмега
80
Яссин
Остались в запасе
Майнц
Страсбур
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
42
Daniel Gleiber
ЦП
34
Daniel Imafidon
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
42
Daniel Gleiber
ЦП
34
Daniel Imafidon
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Майнц - Страсбур
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
289
607
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
1
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Страсбура», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»