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  • «Майнц» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Майнц» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 19:20
Майнц
09.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Страсбур
11' К. Сано 19' С. Пош
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
24
Сота Кавасаки
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Страсбур
13
Майк Пендерс
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
80
Жессим Яссин
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Майнц
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
34
Daniel Imafidon
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
19
Диегу Морейра
ЛВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
4-2-1-1-2
33
Бац
16
Мвене
21
Да Коста
5
Пош
3
Видмер
2
Сано
24
Кавасаки
31
Кор
8
Небель
20
Тиц
44
Вайпер
3-3-1-3
13
Пендерс
8
Барко
6
Дукуре
2
Омобамиделе
22
Дуэ
8
Ойеделе
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
80
Яссин
19
Энкисо
20
Годо
3
Видмер
48
Потульски
48
Потульски
3
Видмер
8
Небель
15
Мэлони
15
Мэлони
8
Небель
16
Мвене
22
Ферачниг
22
Ферачниг
16
Мвене
24
Кавасаки
14
Бевинг
14
Бевинг
24
Кавасаки
44
Вайпер
11
Зиб
11
Зиб
44
Вайпер
20
Годо
11
Нанаси
11
Нанаси
20
Годо
8
Ойеделе
19
Морейра
19
Морейра
8
Ойеделе
80
Яссин
10
Эмега
10
Эмега
80
Яссин
Остались в запасе
Майнц
Страсбур
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
42
Daniel Gleiber
ЦП
34
Daniel Imafidon
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
35
Louis Babatz
ВР
1
Лассе Рис
ВР
42
Daniel Gleiber
ЦП
34
Daniel Imafidon
ЦП
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Майнц - Страсбур
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
289
607
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
1
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Страсбура», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Страсбур»

«Майнц» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Страсбур Майнц
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