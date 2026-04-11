«Майнц» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.63

11 апреля 2026 10:24
Майнц - Фрайбург
12 апр. 2026, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
12 апреля в 29-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).

«Майнц»

Команда Урса Фишера с 33 очками занимает 9-е место. «Майнц» добыл 8 побед, 9 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 35:43.

Последние результаты:

  • 09.04.26 «Майнц» – «Страсбур» – 2:0;
  • 04.04.26 «Хоффенхайм» – «Майнц» – 1:2;
  • 22.03.26 «Майнц» – «Айнтрахт» – 2:1.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 37 очков и занимает 8-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:47.

Предыдущие результаты:

  • 09.04.26 «Фрайбург» – «Сельта» – 3:0;
  • 04.04.26 «Фрайбург» – «Бавария» – 2:3;
  • 22.03.26 «Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 1:2.

Очные встречи

  • 30.11.25 «Фрайбург» – «Майнц» – 4:0;
  • 15.03.25 «Майнц» – «Фрайбург» – 2:2;
  • 03.11.24 «Фрайбург» – «Майнц» – 0:0.

Прогноз на матч «Майнц» – «Фрайбург»

Обе команды в конце сезона сделают ставку на еврокубки. В чемпионате ни «Майнц», ни «Фрайбург» ни на что не претендуют, а вот в Лиге Конференций и Лиге Европы (соответственно) близки к выходу в полуфинал. Тренеры наверняка дадут отдохнуть основе перед ответными четвертьфиналами, а мы увидим тренировку с повышенной ответственностью.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.63.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Фрайбург Майнц
