12 апреля в 29-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).

«Майнц»

Команда Урса Фишера с 33 очками занимает 9-е место. «Майнц» добыл 8 побед, 9 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 35:43.

Последние результаты:

09.04.26 «Майнц» – «Страсбур» – 2:0;

04.04.26 «Хоффенхайм» – «Майнц» – 1:2;

22.03.26 «Майнц» – «Айнтрахт» – 2:1.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 37 очков и занимает 8-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:47.

Предыдущие результаты:

09.04.26 «Фрайбург» – «Сельта» – 3:0;

04.04.26 «Фрайбург» – «Бавария» – 2:3;

22.03.26 «Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 1:2.

Очные встречи

30.11.25 «Фрайбург» – «Майнц» – 4:0;

15.03.25 «Майнц» – «Фрайбург» – 2:2;

03.11.24 «Фрайбург» – «Майнц» – 0:0.

Прогноз на матч «Майнц» – «Фрайбург»

Обе команды в конце сезона сделают ставку на еврокубки. В чемпионате ни «Майнц», ни «Фрайбург» ни на что не претендуют, а вот в Лиге Конференций и Лиге Европы (соответственно) близки к выходу в полуфинал. Тренеры наверняка дадут отдохнуть основе перед ответными четвертьфиналами, а мы увидим тренировку с повышенной ответственностью.