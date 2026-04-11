Майнц - Фрайбург
12 апр. 2026, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
12 апреля в 29-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Матч в Майнце начнется в 20:30 (мск).
«Майнц»
Команда Урса Фишера с 33 очками занимает 9-е место. «Майнц» добыл 8 побед, 9 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 35:43.
Последние результаты:
- 09.04.26 «Майнц» – «Страсбур» – 2:0;
- 04.04.26 «Хоффенхайм» – «Майнц» – 1:2;
- 22.03.26 «Майнц» – «Айнтрахт» – 2:1.
«Фрайбург»
«Фрайбург» набрал 37 очков и занимает 8-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:47.
Предыдущие результаты:
- 09.04.26 «Фрайбург» – «Сельта» – 3:0;
- 04.04.26 «Фрайбург» – «Бавария» – 2:3;
- 22.03.26 «Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 1:2.
Очные встречи
- 30.11.25 «Фрайбург» – «Майнц» – 4:0;
- 15.03.25 «Майнц» – «Фрайбург» – 2:2;
- 03.11.24 «Фрайбург» – «Майнц» – 0:0.
Прогноз на матч «Майнц» – «Фрайбург»
Обе команды в конце сезона сделают ставку на еврокубки. В чемпионате ни «Майнц», ни «Фрайбург» ни на что не претендуют, а вот в Лиге Конференций и Лиге Европы (соответственно) близки к выходу в полуфинал. Тренеры наверняка дадут отдохнуть основе перед ответными четвертьфиналами, а мы увидим тренировку с повышенной ответственностью.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.63.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.