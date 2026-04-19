19.04.2026, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
3-1-3-2-1
33
Николас
4
Дикс
4
Эльведи
23
Скалли
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
7
Штегер
38
Болин
23
Табакович
3-1-3-2-1
33
Бац
21
Да Коста
5
Пош
19
Каси
2
Сано
31
Кор
10
Амири
22
Ферачниг
23
Бекер
8
Небель
20
Тиц
17
Кастроп
26
Ульрих
26
Ульрих
17
Кастроп
4
Дикс
2
Чародиа
2
Чародиа
4
Дикс
23
Табакович
14
Такаи
14
Такаи
23
Табакович
7
Штегер
7
Рейна
7
Рейна
7
Штегер
38
Болин
9
Онора
9
Онора
38
Болин
22
Ферачниг
16
Мвене
16
Мвене
22
Ферачниг
19
Каси
3
Видмер
3
Видмер
19
Каси
8
Небель
14
Бевинг
14
Бевинг
8
Небель
23
Бекер
11
Зиб
11
Зиб
23
Бекер
21
Да Коста
44
Вайпер
44
Вайпер
21
Да Коста
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
23
Ян Ольшовски
ВР
36
Ваэль Мохья
АП
25
Робин Хак
ЛВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
36
Ваэль Мохья
АП
25
Робин Хак
ЛВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
Точно не сыграют
Майнц
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия М - Майнц
5
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
0
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
366
588
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.62
2.32
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Майнца», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц»
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Источник: «Бомбардир»