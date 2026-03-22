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  • «Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 16:20
Майнц
22.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
6' П. Небель 89' П. Небель
20' Н. Браун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
3
Артур Теате
(К) ЦЗ
16
Хуго Ларссон
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
10
Рицу Доан
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-1-3-1
33
Бац
3
Видмер
21
Да Коста
5
Пош
16
Мвене
2
Сано
31
Кор
23
Бекер
10
Джэ Сон
8
Небель
20
Тиц
4-2-2-2
23
Цеттерер
34
Коллинс
5
Аменда
3
Теате
18
Браун
16
Ларссон
10
Шаиби
10
Доан
19
Бахоя
25
Калимуэндо
9
Буркардт
23
Бекер
15
Мэлони
15
Мэлони
23
Бекер
10
Джэ Сон
24
Кавасаки
24
Кавасаки
10
Джэ Сон
16
Мвене
18
Ферачниг
18
Ферачниг
16
Мвене
20
Тиц
44
Вайпер
44
Вайпер
20
Тиц
34
Коллинс
2
Баум
2
Баум
34
Коллинс
18
Браун
17
Скири
17
Скири
18
Браун
10
Шаиби
7
Кнауфф
7
Кнауфф
10
Шаиби
19
Бахоя
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
19
Бахоя
10
Доан
42
Узун
42
Узун
10
Доан
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
33
Йенс Граль
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
6
Оскар Хойлунд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Альберт Риера
Майнц
Точно не сыграют
Надим Амири
ЦП
Штефан Белл
ЦЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Силас
ПВ
Робин Центнер
ВР
Под вопросом
Антони Каси
ЛЗ
Айнтрахт
Точно не сыграют
Кауа Сантос
ВР
Робин Кох
ЦЗ
Расмус Кристенсен
ПЗ
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
5
Офсайды
4
3
Количество передач
235
580
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.29
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Айнтрахта», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«Айнтрахт»

«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Майнц
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