- 26 февраля
- 12:37 «СКА-Хабаровск» примет «Динамо» Мх в матче Первой лиги в Санкт-Петербурге
- 15 февраля
- 10:42 Фото «СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
- 6 февраля
- 13:16 Видео «Пропал дверной проем». Игроки «СКА-Хабаровска» рассказали об ощущениях во время землетрясения. Погибших и раненых – более 6000
- 30 января
- 08:45 Защитник ЦСКА не прошел просмотр в «СКА-Хабаровске» 1
- 16 января
- 21:28 Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск» 1
- 26 декабря 2022
- 11:54 «Это лучший вариант». Шаронов – о переходе РФС в Азию 1
- 23 октября 2022
- 12:03 Первая лига. «СКА-Хабаровск» Шаронова забил шесть голов «Велесу»
- 13 октября 2022
- 11:00 Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы («Мутко против»)
- 9 октября 2022
- 11:59 Первая лига. «Рубин» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» Шаронова, у 36-летнего Иванова дубль 1
- 6 октября 2022
- 00:36 Квеквескири: «Как человеку я не простил Юрану уход из «СКА-Хабаровска» 1
- 3 октября 2022
- 08:25 «Если ты его подчиненный, лучше помалкивать. Сложный человек». Защитник «Урала» Эмерсон – о Юране 1
- 25 сентября 2022
- 14:20 «Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском» 1
- 19 сентября 2022
- 12:00 24-летний Кырнац приостановил карьеру. Он играл против «Реала» в ЛЧ 4
- 7 сентября 2022
- 19:55 Фото «СКА-Хабаровск» подписал экс-игрока системы «Барселоны» 3
- 4 сентября 2022
- 12:48 Видео Гащенков забил «Енисею» пяткой
- 24 августа 2022
- 11:05 Фото «СКА-Хабаровск» подписал экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
- 17 июля 2022
- 20:00 Первая лига. «Рубин» победил «Родину» Парфенова, «Арсенал» Кононова – «СКА-Хабаровск» Шаронова
- 11 июля 2022
- 07:49 «СКА-Хабаровск» подписал воспитанника «Зенита», выигравшего Медиалигу
- 7 июля 2022
- 12:20 Шаронов: «Я не понимаю, что такое «красивый футбол» 1
- 4 июля 2022
- 21:21 «Ростов» объявил о переходе Рукаса в «СКА-Хабаровск» 1
- 19:19 Товарищеский матч. «Торпедо» победило «СКА-Хабаровск» 1
- 30 июня 2022
- 20:00 Товарищеские матчи. «Акрон» разгромил «Крылья Советов», «Динамо» победило «СКА-Хабаровск»
- 23 июня 2022
- 08:59 «СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
- 20 июня 2022
- 22:28 «Ростов» подписал брата Ибрагима Цаллагова («СЭ»)
- 19 июня 2022
- 21:42 Видео Шаронов провел тренировку «СКА-Хабаровска» с включенным микрофоном 1
- 18 июня 2022
- 11:39 «Ростов» отдал в аренду полузащитника Сухомлинова