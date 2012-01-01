Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Акрон
|1:1
|СКА-Хабаровск
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|17:00
|Краснодар-2
|1:4
|СКА-Хабаровск
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|11:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|КАМАЗ
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|3:1
|Шинник
|16 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Волгарь
|1:3
|СКА-Хабаровск
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|6:0
|Велес
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Алания
|4:1
|СКА-Хабаровск
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|1:2
|Рубин
|12 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Волга
|0:0
|СКА-Хабаровск
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Кубань
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|СКА-Хабаровск
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Уфа
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|11:00
|Енисей
|1:1
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|СКА-Хабаровск
|2:1
|Родина
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|0:0
|СКА-Хабаровск
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|СКА-Хабаровск
|2:2
|Балтика
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|СКА-Хабаровск
|3:0
|Акрон
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Краснодар-2
|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|КАМАЗ
|3:2
|СКА-Хабаровск
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|3:2
|СКА-Хабаровск