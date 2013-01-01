Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. PARI Первая лига. 2026/2027 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. PARI Первая лига. 2025/2026 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. Первая лига. 2024/2025 Россия. Кубок. 2023/2024 Россия. Первая лига. 2023/2024 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Первая лига. 2022/2023 Товарищеские матчи. 2022 Россия. Премьер-лига. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. Премьер-лига. 2017/2018 Россия. Матчи за место в РПЛ. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 5-е место 2015 Россия. Кубок ФНЛ. Стыковые матчи (2-е места) 2015 Россия. Кубок ФНЛ. 2015 Товарищеские матчи. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. ФНЛ. 2014/2015 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 7-8 места 2014 Россия. Кубок ФНЛ. Групповой этап 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Россия. Матчи за место в РПЛ. 2012/2013 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 5-е место 2013 Россия. Кубок ФНЛ. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Первый дивизион. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Первый дивизион. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008