Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Результаты
€ 7,18 млн
СКА-Хабаровск - результаты матчей
Хабаровск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
им. В.И. Ленина
Сайт:
http://fcska.ru/
Тренер:
Сергей Жуков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Первая лига. 2024/2025
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. Первая лига. 2023/2024
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Первая лига. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Россия. Премьер-лига. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ФНЛ. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ФНЛ. 2020/2021
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ФНЛ. 2019/2020
Россия. Кубок. 2018/2019
Россия. ФНЛ. 2018/2019
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. Премьер-лига. 2017/2018
Россия. Матчи за место в РПЛ. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. ФНЛ. 2016/2017
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. ФНЛ. 2015/2016
Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 5-е место 2015
Россия. Кубок ФНЛ. Стыковые матчи (2-е места) 2015
Россия. Кубок ФНЛ. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. ФНЛ. 2014/2015
Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 7-8 места 2014
Россия. Кубок ФНЛ. Групповой этап 2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. ФНЛ. 2013/2014
Россия. Матчи за место в РПЛ. 2012/2013
Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 5-е место 2013
Россия. Кубок ФНЛ. 2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. ФНЛ. 2012/2013
Россия. Кубок. 2011/2012
Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Первый дивизион. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Россия. Первый дивизион. 2009
Россия. Кубок. 2008/2009
Россия. Первый дивизион. 2008
Россия. Кубок. 2007/2008
04.11 | 14:00
Ленинградец
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.10 | 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 0
Динамо Киров
09.09 | 16:00
Красное Знамя
0 : 4
СКА-Хабаровск
Главные новости
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
2
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+