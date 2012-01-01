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    СКА-Хабаровск - результаты

    Город Хабаровск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт fcska.ru/
    Стадион им. В.И. Ленина
    Тренер Роман Шаронов
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 15:00 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 17:00 Краснодар-2 1:4 СКА-Хабаровск
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 3:1 КАМАЗ
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 3:1 Шинник
    16 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Волгарь 1:3 СКА-Хабаровск
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 6:0 Велес
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Алания 4:1 СКА-Хабаровск
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:2 Рубин
    12 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Волга 0:0 СКА-Хабаровск
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 2:0 Кубань
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 СКА-Хабаровск 1:1 Уфа
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 11:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
    7 тур
    		27 августа, суббота 17:00 СКА-Хабаровск 2:1 Родина
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Динамо Мх 0:0 СКА-Хабаровск
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 СКА-Хабаровск 2:2 Балтика
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 СКА-Хабаровск 3:0 Акрон
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар-2
    2 тур
    		25 июля, понедельник 20:00 КАМАЗ 3:2 СКА-Хабаровск
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Арсенал 3:2 СКА-Хабаровск
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