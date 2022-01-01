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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
Состав
€ 7,18 млн
СКА-Хабаровск - состав команды
Хабаровск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
им. В.И. Ленина
Сайт:
http://fcska.ru/
Тренер:
Сергей Жуков
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Штепа Михаил
Вра
23
€ 0.3 млн
16
Ботнарь Виталий
Вра
25
€ 0.25 млн
31
Нагаев Дмитрий
Вра
23
-
80
Бадюк Захар
Вра
20
-
35
Ильин Александр
Вра
20
-
14
Мосин Егор
Защ
23
€ 0.5 млн
91
Носков Егор
Защ
23
€ 0.4 млн
71
Мастерной Владислав
Защ
30
€ 0.4 млн
17
Фомин Денис
Защ
30
€ 0.35 млн
84
Гребенкин Ярослав
Защ
23
€ 0.25 млн
2
Жиров Александр
Защ
35
€ 0.2 млн
61
Ужгин Матвей
Защ
25
€ 0.175 млн
37
Чирков Макар
Защ
21
€ 0.15 млн
29
Мухин Александр
Защ
24
€ 0.075 млн
63
Борисов Даниил
Защ
22
-
36
Емелькин Сергей
Защ
20
-
63
Борисов Даниил
Защ
19
-
4
Савичев Константин
Пол
32
€ 0.6 млн
7
Моцпан Никита
Пол
25
€ 0.35 млн
20
Школик Игорь
Пол
25
€ 0.3 млн
6
Багиев Садыг
Пол
22
€ 0.3 млн
8
Маркитесов Дмитрий
Пол
25
€ 0.25 млн
24
Горелишвили Михаил
Пол
33
€ 0.2 млн
20
Тур Жорди
Пол
28
€ 0.2 млн
11
Гаглоев Александр
Пол
35
€ 0.05 млн
5
Блиев Эльдар
Пол
21
-
71
Абрамов Егор
Пол
21
-
5
Блиев Эльдар
Пол
21
-
10
Алиев Камран
Нап
28
€ 0.4 млн
9
Алькальде Хакобо
Нап
29
€ 0.35 млн
50
Глотов Степан
Нап
20
€ 0.35 млн
21
Максимов Максим
Нап
31
€ 0.25 млн
77
Корян Аршак
Нап
31
€ 0.25 млн
11
Брагин Владислав
Нап
28
€ 0.2 млн
29
Мухин Александр
Нап
21
-
10
Никифоров Владислав
Нап
37
-
9
Алкалде Тельядо
Нап
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 5, защитников: 12, полузащитников: 11, нападающих: 9
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