Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|50
|Сугробов Владимир
|Вра
|26
|30
|0
|0
|2
|1
|-
|1
|Помазан Евгений
|Вра
|34
|24
|0
|0
|1
|0
|-
|78
|Имамов Ислам
|Вра
|21
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|10
|Никифоров Владислав
|Защ
|33
|41
|5
|0
|4
|0
|-
|17
|Фомин Денис
|Защ
|26
|35
|2
|0
|10
|0
|-
|5
|Мусалов Магомед
|Защ
|29
|28
|0
|0
|5
|0
|-
|8
|Стародуб Дмитрий
|Защ
|27
|25
|2
|0
|0
|0
|-
|45
|Иваньков Александр
|Защ
|23
|25
|1
|0
|3
|0
|€ 0.15 млн.
|65
|Сосранов Рустам
|Защ
|28
|17
|0
|0
|2
|0
|-
|3
|Рукас Томас
|Защ
|26
|16
|0
|0
|5
|0
|-
|22
|Левицкий Денис
|Защ
|26
|13
|2
|2
|7
|0
|€ 0.35 млн.
|4
|Адили Мевлан
|Защ
|28
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|35
|Илик Василий
|Защ
|21
|6
|0
|0
|1
|0
|-
|2
|Ягьяев Магомеднаби
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|95
|Петров Илья
|Пол
|27
|33
|6
|0
|8
|1
|-
|38
|Алейников Василий
|Пол
|27
|31
|2
|0
|8
|0
|-
|70
|Гелоян Ишхан
|Пол
|30
|31
|0
|0
|5
|1
|-
|14
|Бавин Юрий
|Пол
|29
|29
|1
|0
|6
|0
|-
|23
|Симонян Артем
|Пол
|28
|26
|9
|0
|5
|2
|-
|7
|Гащенков Михаил
|Пол
|30
|25
|3
|0
|7
|0
|-
|18
|Мирошниченко Никита
|Пол
|21
|17
|2
|0
|2
|0
|€ 0.175 млн.
|11
|Натхо Амир
|Пол
|26
|13
|2
|0
|3
|0
|-
|24
|Орлов Алексей
|Пол
|25
|12
|1
|0
|0
|0
|-
|6
|Муминов Ильяс
|Пол
|21
|11
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Анисимов Андрей
|Пол
|23
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|68
|Коршунов Иван
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|57
|Жамалетдинов Тимур
|Нап
|25
|27
|10
|0
|3
|0
|-
|77
|Гонгапшев Альбек
|Нап
|22
|25
|3
|0
|2
|1
|-
|19
|Алиев Саид
|Нап
|24
|20
|5
|0
|0
|0
|-
|20
|Дмитриев Максим
|Нап
|21
|18
|0
|0
|4
|0
|-
|77
|Турсунов Игорь
|Нап
|24
|13
|1
|0
|1
|0
|-
|37
|Климов Кирилл
|Нап
|22
|11
|0
|0
|3
|0
|-
|29
|Шарль Яо
|Нап
|22
|9
|2
|0
|1
|0
|-
|11
|Тарасов Иван
|Нап
|23
|6
|0
|0
|1
|0
|-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 12, нападающих: 8