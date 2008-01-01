Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    СКА-Хабаровск - состав

    Город Хабаровск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт fcska.ru/
    Стадион им. В.И. Ленина
    Тренер Роман Шаронов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    50 Сугробов Владимир Россия Вра 26 30 0 0 2 1 -
    1 Помазан Евгений Россия Вра 34 24 0 0 1 0 -
    78 Имамов Ислам Россия Вра 21 6 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    10 Никифоров Владислав Россия Защ 33 41 5 0 4 0 -
    17 Фомин Денис Россия Защ 26 35 2 0 10 0 -
    5 Мусалов Магомед Россия Защ 29 28 0 0 5 0 -
    8 Стародуб Дмитрий Россия Защ 27 25 2 0 0 0 -
    45 Иваньков Александр Россия Защ 23 25 1 0 3 0 € 0.15 млн.
    65 Сосранов Рустам Россия Защ 28 17 0 0 2 0 -
    3 Рукас Томас Литва Защ 26 16 0 0 5 0 -
    22 Левицкий Денис Белоруссия Защ 26 13 2 2 7 0 € 0.35 млн.
    4 Адили Мевлан Северная Македония Защ 28 7 0 0 1 0 -
    35 Илик Василий Россия Защ 21 6 0 0 1 0 -
    2 Ягьяев Магомеднаби Россия Защ 23 2 0 0 0 0 -
    95 Петров Илья Россия Пол 27 33 6 0 8 1 -
    38 Алейников Василий Россия Пол 27 31 2 0 8 0 -
    70 Гелоян Ишхан Армения Россия Пол 30 31 0 0 5 1 -
    14 Бавин Юрий Россия Пол 29 29 1 0 6 0 -
    23 Симонян Артем Армения Пол 28 26 9 0 5 2 -
    7 Гащенков Михаил Россия Пол 30 25 3 0 7 0 -
    18 Мирошниченко Никита Россия Пол 21 17 2 0 2 0 € 0.175 млн.
    11 Натхо Амир Россия Пол 26 13 2 0 3 0 -
    24 Орлов Алексей Россия Пол 25 12 1 0 0 0 -
    6 Муминов Ильяс Россия Пол 21 11 0 0 0 0 -
    44 Анисимов Андрей Россия Пол 23 6 0 0 0 0 -
    68 Коршунов Иван Россия Пол 20 2 0 0 0 0 -
    57 Жамалетдинов Тимур Россия Нап 25 27 10 0 3 0 -
    77 Гонгапшев Альбек Россия Нап 22 25 3 0 2 1 -
    19 Алиев Саид Россия Нап 24 20 5 0 0 0 -
    20 Дмитриев Максим Россия Нап 21 18 0 0 4 0 -
    77 Турсунов Игорь Россия Нап 24 13 1 0 1 0 -
    37 Климов Кирилл Россия Нап 22 11 0 0 3 0 -
    29 Шарль Яо Кот-д'Ивуар Нап 22 9 2 0 1 0 -
    11 Тарасов Иван Россия Нап 23 6 0 0 1 0 -
    Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 12, нападающих: 8
    • Читайте нас: 
    11