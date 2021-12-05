Глушаков, Мирзов, Адеми – в основе «Химок»; Смольников, Степанов, Гулиев сыграют у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и «Арсеналом».

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычeв, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьeрнстрeм, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудоре.