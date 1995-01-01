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    Глушаков, Мирзов, Адеми – в основе «Химок»; Смольников, Степанов, Гулиев сыграют у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и «Арсеналом».

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стойинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычeв, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьeрнстрeм, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудоре.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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