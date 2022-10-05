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    Данил Степанов - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Данил
    Отчество Андреевич
    Фамилия Степанов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 2000 (23 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0
    (5:4)п    		 Арсенал (Тула)
    80'
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