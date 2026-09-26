Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Данил Степанов - статистика

Волга
25 января 2000 (26)
#5 | Защитник
172 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 1
18.09.2026
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
1' - 90'
15'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волгарь
0 : 0
09.09.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Донецк РФ
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
30.05.2026
Победа
1' - 90'
10'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Чайка-М
1 : 4
16.05.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
08.05.2026
Ростов-2
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 0
25.04.2026
Севастополь
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
11.04.2026
Ангушт
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
3
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+