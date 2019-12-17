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Пять игроков ЦСКА – в символической молодежной сборной РПЛ по версии InStat

17 декабря 2019, 23:44
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Пресс-служба РПЛ опубликовала символическую молодежную сборную турнира по версии InStat.

Пять мест из 11 достались игрокам ЦСКА, также в команде есть три представителя «Спартака» и по одному – «Ростова», «Рубина», «Краснодара».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Данил Степанов («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»);

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Яка Бийол (ЦСКА).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Краснодар Рубин Ростов Кучаев Константин Сулейманов Магомед-Шапи Максименко Александр Рассказов Николай Чалов Федор Дивеев Игорь Влашич Никола Умяров Наиль Бийол Яка Хаджикадунич Деннис Степанов Данил
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loko-the_best
1576623484
Лучшая сборная. Можно выпускать против Лудогорца
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