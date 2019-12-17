Пять игроков ЦСКА – в символической молодежной сборной РПЛ по версии InStat

Пресс-служба РПЛ опубликовала символическую молодежную сборную турнира по версии InStat.

Пять мест из 11 достались игрокам ЦСКА, также в команде есть три представителя «Спартака» и по одному – «Ростова», «Рубина», «Краснодара».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Данил Степанов («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»);

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Яка Бийол (ЦСКА).