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    Пять игроков ЦСКА – в символической молодежной сборной РПЛ по версии InStat

    Пресс-служба РПЛ опубликовала символическую молодежную сборную турнира по версии InStat.

    Пять мест из 11 достались игрокам ЦСКА, также в команде есть три представителя «Спартака» и по одному – «Ростова», «Рубина», «Краснодара».

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

    Защитники: Данил Степанов («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»);

    Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Яка Бийол (ЦСКА).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    17.12.2019 23:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +584

      Гавроша 28 минут назад

      Чашку придумали? Насрать в нее!!! Зенит Чемпион!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1449

      VGreen > Гавроша 9 минут назад

      насри, грязное ничтожество

      0
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      Рейтинг: +747

      FENIX-SL 54 минуты назад

      чисто по именам и по качеству игроков это просто срань
      но лимит конечно лучше оставить!
      РОССИЯ РОССИЯ!

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      Рейтинг: +1449

      VGreen > FENIX-SL 6 минут назад

      почему срань? вроде норм
      и при чем тут лимит? вроде и леги есть. или ты хочешь чтобы российский футбол уже до 21 года заполонили иностранцы?
      ох уж мы россияне, из крайностей в крайности...

      0
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      Рейтинг: +747

      FENIX-SL > VGreen 1 минуту назад

      в случае нашего чемпионата было бы хорошо конечно
      будучи молодыми и топовыми футболистами..играющими стабильно в нашем чемпионате..они попали бы в сборную
      конечно круто повысить уровень
      и нашим ребятам пришлось бы из штанов вылезать
      а не в молодежках чтобы бати башляли бабки за игры

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